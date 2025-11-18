Sanità siracusana, Sinistra Italiana-Avs invia un dossier al Commissario Serpieri: “Criticità gravi, serve una risposta immediata”

In un momento segnato da un vero e proprio terremoto giudiziario che ha travolto la sanità pubblica siciliana e, in particolare, l’Asp di Siracusa, Sinistra Italiana-Avs interviene con una presa di posizione netta e un documento ufficiale indirizzato alla commissaria straordinaria dell’Asp, dottoressa Chiara Serpieri.

Secondo il partito, quanto emerso dalle indagini non sorprende: si tratterebbe di segnali di una mala gestione che da anni, in modo diffuso, intacca non solo il sistema sanitario ma più in generale la pubblica amministrazione regionale. “Sarà la Magistratura – sottolinea Sinistra Italiana – a individuare responsabilità e dinamiche associative degli eventuali reati”.

Ma il cuore della denuncia politica riguarda un’altra questione: l’esigibilità reale del diritto alla salute nella provincia di Siracusa.

Il documento inviato al Commissario Serpieri, frutto del lavoro del gruppo sanità del partito, analizza diversi ambiti considerati “critici e strutturali” nel sistema sanitario provinciale.

Tra i punti evidenziati nel dossier: Mobilità sanitaria fuori controllo, segno – secondo Sinistra Italiana – di una sfiducia crescente dei cittadini nei servizi territoriali; Ritardi e incertezze nell’attuazione del PNRR, che rischiano di compromettere interventi strategici; Situazione preoccupante della Salute Mentale, settore considerato da anni “neglettato”; Malfunzionamento dei Consultori, ritenuti pilastri della prevenzione e del sostegno alle famiglie;

Dati allarmanti su mortalità, incidenza delle patologie e accesso alle cure, che collocano la provincia tra le ultime in Italia per vari indicatori sanitari: secondo il segretario provinciale di Sinistra Italiana-Avs, Sebastiano Zappulla, la finalità del dossier non è solo documentare le criticità, ma ottenere una presa di posizione chiara da parte della nuova gestione dell’Asp: “Ci attendiamo una risposta – afferma – sia sull’analisi dei problemi sia sugli intendimenti per superarli”.

Il partito confida che la commissaria straordinaria affronti “con trasparenza e tempestività” i punti sollevati, aprendo una fase nuova e meno opaca per il sistema sanitario provinciale, già duramente provato dalle inchieste giudiziarie e dalle difficoltà strutturali. “Ci impegniamo – conclude Sinistra Italiana – a tenere informata la cittadinanza”, assicurando un monitoraggio costante sull’operato dell’Asp.