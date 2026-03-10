Sanità, Spada (PD): “Passi avanti per stabilizzare il personale esternalizzato, richiesto incontro con i vertici dell’Asp Siracusa”

Prosegue l’iter per la stabilizzazione del personale sanitario esternalizzato, grazie al lavoro portato avanti anche dall’on. Tiziano Spada. Dopo la presentazione, nelle scorse settimane, dell’ordine del giorno da parte del gruppo parlamentare del Partito Democratico, con Spada primo firmatario, oggi si è svolta un’audizione in V Commissione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro.

“L’attività di oggi in Commissione – aggiunge Spada – ha riguardato il personale sanitario da stabilizzare dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ma è comunque un passo in avanti nell’ottica delle assunzioni a tempo indeterminato in tutta la Regione. In questa settimana, infatti, incontrerò personalmente i vertici dell’Asp di Siracusa per mettere in campo un’azione tesa a garantire la stabilizzazione per i lavoratori della provincia di Siracusa”.

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano chi ha svolto mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative per almeno sei mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, e con almeno 18 mesi di servizio complessivo.

“Ringrazio il presidente della Commissione, e collega, on. Fabrizio Ferrara per la disponibilità dimostrata nella trattazione di un argomento importante non solo per la sanità ma per migliaia di famiglie. La stabilizzazione è fondamentale per risolvere le criticità che caratterizzano tutta la provincia, per questo mi batterò affinché anche i lavoratori della provincia di Siracusa vedano riconosciuti i propri diritti. Continuerò a seguire la questione con il contributo delle colleghe Valentina Chinnici ed Ersilia Saverino, componenti della Commissione, chiedendo una commissione congiunta con quella Salute insieme ai colleghi Giovanni Burtone e Calogero Leanza”