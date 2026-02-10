Sanità, Spada (PD): “Personale esternalizzato è da stabilizzare, presentato ordine del giorno in Assemblea Regionale”

Il deputato regionale Tiziano Spada, rappresentante del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, è il primo firmatario dell’ordine del giorno presentato dal gruppo parlamentare di riferimento sulla stabilizzazione del personale sanitario all’interno delle Aziende Sanitarie dell’Isola.

“L’assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario esternalizzato deve essere una priorità per il Governo Regionale, considerando le difficoltà che quotidianamente vivono le strutture e, di riflesso, i territori – sottolinea l’on. Spada -. La carenza di personale incide sul rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni e finisce per allungare le liste d’attesa: insieme con i colleghi del PD abbiamo presentato una proposta completa, che guarda alle esigenze primarie dei cittadini e al rispetto del diritto alla salute”.

L’ordine del giorno punta sull’assunzione del personale che ha svolto mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative per almeno sei mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, e con almeno 18 mesi di servizio complessivo. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno garantito la continuità dei servizi sanitari pubblici, anche durante l’emergenza pandemica, operando spesso in condizioni di precarietà contrattuale. L’assunzione del personale stabile per le Regioni permette una spesa massima di 450 milioni di euro, a partire dal 2026.

“La stabilizzazione del personale esternalizzato è uno strumento essenziale per superare il problema dei contratti a termine e delle condizioni lavorative fragili – aggiunge il parlamentare regionale – e dare un segnale a migliaia di famiglie. Per questo abbiamo chiesto di ripartire le somme alle Aziende Sanitarie siciliane e permettere loro di avere le risorse necessarie per attuare le assunzioni. La Sicilia deve andare avanti e il Governo Regionale deve impegnarsi da subito per dare le risposte che servono”.