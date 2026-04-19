Sanità, Ternullo (FI): “Attenzione alle false email, proteggere i propri dati è fondamentale”

“Invito tutti i cittadini alla massima attenzione rispetto alle email fraudolente che stanno circolando in queste ore e che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute per sottrarre dati personali e sensibili”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione Salute a Palazzo Madama.

“Si tratta di tentativi di phishing – continua – che invitano a cliccare su link per il rinnovo della tessera sanitaria o l’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico. È bene ribadirlo con chiarezza: questi servizi sono gratuiti e il Ministero non richiede mai l’inserimento di dati personali tramite email o piattaforme non ufficiali”.

“Raccomando quindi di non cliccare su link sospetti, non fornire dati sensibili e cancellare immediatamente questi messaggi. Per qualsiasi informazione o aggiornamento – conclude la Senatrice – è necessario fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali. La tutela dei dati personali è una priorità: la prevenzione passa anche da una corretta informazione dei cittadini”.