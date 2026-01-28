Sanità, UGL Siracusa: “Ritardi sulle Case della Comunità, accelerare per non fallire la riforma”

È una nota a firma di UGL Siracusa a richiamare l’attenzione sui ritardi che stanno caratterizzando la realizzazione delle Case della Comunità previste dal PNRR, ritenute fondamentali per il futuro della sanità territoriale.

“Il completamento e la piena operatività delle 1.723 Case della Comunità previste a livello nazionale rappresentano un obiettivo strategico per il rilancio della sanità di prossimità, ma i ritardi accumulati destano forte preoccupazione”, sottolinea UGL Salute commentando lo stato di avanzamento delle strutture finanziate con fondi europei.

Secondo il sindacato, le tempistiche stringono: “Entro giugno dovrebbero essere utilizzate tutte le risorse stanziate dal PNRR, ma i dati Agenas parlano chiaro: a settembre solo 660 Case della Comunità risultavano operative con almeno un servizio attivo. Con questo ritmo, il rischio di non raggiungere gli obiettivi è concreto”.

UGL evidenzia come il problema non riguardi soltanto la costruzione o l’apertura formale delle strutture: “La medicina territoriale deve decollare davvero. Non bastano muri e inaugurazioni: servono servizi domiciliari efficienti, assistenza continuativa, integrazione sociosanitaria e una rete capace di alleggerire la pressione su ospedali e pronto soccorso, oggi allo stremo”.

Viene inoltre sottolineata l’importanza di un approccio inclusivo: “Il terzo settore può e deve essere coinvolto, perché rappresenta una risorsa preziosa nella gestione dell’assistenza domiciliare e nella presa in carico delle fragilità”

Resta però centrale il tema del personale. “Tutto passa dalla capacità di fronteggiare la grave carenza di organici. Senza nuove assunzioni, senza professionisti motivati e senza un piano strutturale di valorizzazione del capitale umano, la riforma rischia di trasformarsi in un fallimento”

La situazione, evidenzia UGL Siracusa, non è meno complessa a livello locale. “Anche in provincia di Siracusa il quadro non è rassicurante. Le strutture Hub, più grandi e specializzate, dovrebbero garantire servizi diagnostici completi e assistenza medica e infermieristica continuativa, anche 24 ore su 24. Le Spoke, invece, sono strutture più piccole, dedicate all’assistenza primaria, con presenza medica limitata a dodici ore al giorno per sei giorni a settimana”

In provincia le sedi previste sorgeranno ad Avola, Melilli, Pachino, Floridia, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini e nel capoluogo, in un altro padiglione dell’ex Ospedale Neuropsichiatrico.

“Non possiamo permetterci di perdere questa occasione – conclude la nota –. La sanità territoriale è la chiave per un sistema più equo, moderno e vicino ai cittadini. È il momento di accelerare, con responsabilità e visione”