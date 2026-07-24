SanitàXTutti, il M5S negli ospedali del Siracusano: ascolto, sopralluoghi e denunce

Politica · Blitz

Prosegue anche in provincia di Siracusa #SanitàXTutti, la mobilitazione promossa dal Movimento 5 Stelle in tutta la Sicilia per accendere i riflettori sulle condizioni della sanità pubblica, ascoltare cittadini e operatori sanitari e raccogliere direttamente dai territori le criticità da portare nelle sedi istituzionali.

Nella giornata di oggi Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, questore della Camera dei Deputati, insieme a Corrado Fioretti, coordinatore del M5S Siracusa Sud, e ai rappresentanti del territorio, hanno effettuato una serie di sopralluoghi negli ospedali di Noto, Avola, Siracusa, Augusta e Lentini.

L’iniziativa rientra nella campagna regionale *#SanitàXTutti*, con la quale il Movimento 5 Stelle sta visitando le strutture sanitarie siciliane per verificare lo stato degli ospedali, confrontarsi con il personale sanitario e raccogliere le segnalazioni di cittadini e pazienti.

“Abbiamo ascoltato le storie di chi vive quotidianamente questi ospedali. Abbiamo raccolto rabbia, preoccupazione e tante richieste di aiuto. Abbiamo riscontrato carenze di personale, servizi ridotti, locali che necessitano di interventi urgenti e una situazione che, in diversi casi, non garantisce ai cittadini il livello di assistenza che meritano”.

Tra le situazioni più significative emerse durante la giornata, quella dell’ospedale di Noto, dove nelle ore notturne il pronto soccorso non è operativo.

“Questa è la conseguenza delle politiche portate avanti dai governi di centrodestra. Il governo regionale di Renato Schifani e quello nazionale guidato da Giorgia Meloni continuano a non investire con decisione sulla sanità pubblica, scaricando sui cittadini e sugli operatori sanitari il peso di scelte che stanno impoverendo un servizio essenziale”.

La mobilitazione *#SanitàXTutti* proseguirà nelle prossime settimane in tutta la Sicilia con nuovi sopralluoghi e momenti di confronto.

“Continueremo a essere presenti nei territori, ad ascoltare i cittadini e a portare queste battaglie nelle istituzioni. Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, e su questo il Movimento 5 Stelle non farà mai un passo indietro”.