Sanremo 2026, il siracusano Ernesto Marciante tra musica e talk: “Qui si respira arte ovunque”

C’è anche un po’ di Siracusa a Festival di Sanremo 2026. Tra i tanti volti presenti nella città ligure, spicca quello del musicista e divulgatore siracusano Ernesto Marciante, arrivato quasi per caso ma già immerso nell’atmosfera unica della kermesse.

Marciante si trova a Sanremo per partecipare a un talk dedicato alla musica e, in particolare, all’armonia musicale. “Ero a Milano fino a due giorni fa – racconta – poi è arrivato questo invito e ho deciso di cogliere l’occasione. È la prima volta che vivo il Festival da qui, ed è un’esperienza davvero bellissima”.

Dalla terrazza dell’Hotel Nazionale, a pochi passi dal Casinò, il musicista descrive una città completamente trasformata dalla musica: “Qui si respira musica ovunque. Ogni angolo è un’occasione per suonare, incontrare artisti, confrontarsi. È un fermento continuo tra cantanti, giornalisti e addetti ai lavori”.

Il talk che terrà nei giorni del Festival sarà un viaggio tra teoria e pratica musicale, con un focus proprio sui brani in gara: “Parlerò di armonia musicale partendo dalle canzoni di Sanremo, cercando di spiegare alcuni elementi teorici attraverso esempi concreti, come faccio spesso anche sui social e nelle masterclass”.

Per Marciante, Sanremo rappresenta anche un’occasione di crescita e confronto: “Ho avuto modo di parlare con tante persone e capire meglio i meccanismi che stanno dietro non solo al Festival, ma alla città stessa durante questi giorni”.

Sulle aspettative per l’edizione 2026, il musicista ammette: “Sono curioso, ma non ho un’idea precisa. Alcuni artisti li conosco bene, altri meno. Sarà interessante scoprire cosa porteranno sul palco”.