Sanremo 2026, notte dei duetti: Roy Paci e Tony Pitoni portano Siracusa sul palco

Si accendono i riflettori su una delle serate più attese del Festival di Sanremo: quella dedicata alle cover e ai duetti. Durante la quarta serata, i 30 artisti in gara reinterpretano grandi brani della musica italiana e internazionale, dando vita a performance originali e spesso sorprendenti.

A decretare il vincitore della serata saranno il televoto, la giuria della sala stampa, Tv e Web e quella delle radio, in un mix che rende la competizione ancora più imprevedibile.

Tra i protagonisti anche due artisti legati al territorio siracusano. Da una parte Roy Paci, originario di Augusta, che salirà sul palco insieme a Samurai Jay e alla showgirl Belén Rodriguez. Il trio proporrà “Baila Morena”, in una performance che unisce sonorità urban, elettroniche e influenze latine, promettendo grande energia e contaminazione musicale.

Dall’altra parte c’è Tony Pitoni, fenomeno della scena musicale italiana diventato popolare sui social, pronto a conquistare anche il pubblico dell’Ariston. L’artista siracusano si esibirà insieme a Ditonellapiaga sulle note di “The Lady Is a Tramp”, celebre standard internazionale rivisitato per l’occasione.

La serata delle cover si conferma così uno dei momenti più spettacolari del Festival, capace di mescolare generi, generazioni e stili diversi, offrendo al pubblico uno show unico.

Per Siracusa e la sua provincia, la presenza di Roy Paci e Tony Pitoni rappresenta anche un motivo di orgoglio, con due artisti pronti a portare sul palco dell’Ariston talento e identità del territorio.