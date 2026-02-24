Sanremo già in festa: Tony Pitony accende il party Fantasanremo

Il Festival di Sanremo non è ancora ufficialmente iniziato, ma l’atmosfera è già entrata nel vivo grazie al Fantasanremo 2026. Nella serata di lunedì 23 febbraio, la città dei fiori ha ospitato il party organizzato dal celebre gioco online, con ospite speciale il siracusano Tony Pitony.

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare agli appassionati che c’è ancora tempo per creare la propria squadra e partecipare al gioco che ogni anno coinvolge milioni di utenti.

Bonus e malus Fantasanremo 2026

Sul sito ufficiale sono stati pubblicati i bonus e i malus che caratterizzeranno questa edizione. Tra i più curiosi: punti extra per abiti con strascico, occhiali da sole, esibizioni con strumenti musicali o standing ovation del pubblico.

Non mancano le situazioni più particolari: 10 punti se Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti, oppure se un artista si esibisce con ballerini o indossa accessori particolari.

Sul fronte opposto, i malus penalizzano errori e imprevisti: meno punti per chi dimentica il testo, inciampa sulle scale dell’Ariston o causa problemi tecnici durante l’esibizione.

I punti extra degli sponsor

Il Fantasanremo si conferma un fenomeno di massa sempre più strutturato, con numerosi sponsor che introducono bonus aggiuntivi. Tra questi: punti per chi indossa capi rossi, si esibisce senza toccare il microfono nei primi secondi o porta accessori particolari come guanti o fiori colorati.

Una dinamica che rende il gioco ancora più imprevedibile e strategico, aumentando il coinvolgimento degli utenti.

Attesa per l’inizio del Festival

Con eventi collaterali già in pieno svolgimento e una partecipazione sempre più ampia, il Fantasanremo 2026 si conferma uno dei fenomeni più seguiti legati al Festival. E mentre Sanremo canta già, cresce l’attesa per l’inizio ufficiale della kermesse.