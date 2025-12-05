Santa Barbara: i Vigili del Fuoco di Siracusa festeggiano la loro Patrona

I Vigili del Fuoco di Siracusa hanno celebrato ieri la loro Patrona, Santa Barbara, con una serie di solenni eventi che hanno unito la comunità e le autorità locali.

La giornata è iniziata nella sede dei vigili del fuoco in Via Von Platen, dove, al cambio turno delle 8, si è svolta una cerimonia semplice ma significativa. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Siracusa, Domenico Maisano, ha reso onore ai caduti del corpo, sottolineando l’importanza del servizio reso alla collettività. Il diacono Pasqualino Siringo, già Capo Reparto VVF, ha benedetto la lapide commemorativa, accompagnato dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco presente.

Successivamente, la celebrazione è proseguita con una Santa Messa alla Chiesa Madre di Augusta, officiata da monsignor Francesco Lo Manto, Arcivescovo di Siracusa. Durante la funzione, l’Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, comandante del Comparto Marittimo Sicilia della Marina Militare, insieme al Comandante Maisano, ha salutato le autorità presenti, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto dai rispettivi corpi al servizio della comunità.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’occasione di riflessione sull’importante ruolo dei vigili del fuoco e della Marina Militare, uniti sotto la protezione di Santa Barbara.