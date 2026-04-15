“Santa Lucia e Suor Chiara Di Mauro: una Luce che continua”, domenica 19 aprile incontro al Santuario

L’“Associazione dei Fedeli di Santa Lucia al Sepolcro” e l’Associazione “Amici di Suor Chiara Di Mauro” organizzano un incontro dal titolo “Santa Lucia e Suor Chiara Di Mauro: una Luce che continua” che si terrà nella Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro in Siracusa domenica 19 aprile alle ore 19:00.

Due donne, Lucia e Chiara, intimamente legate alla storia della città di Siracusa, messe a confronto: saranno rievocate le loro vicende di vita, i dolori che patirono, i martirii che subirono, ma anche quali furono i loro carismi, le loro molteplici virtù e quali miracoli compirono, sia in vita che dopo la morte.

L’incontro, dopo i saluti del parroco di S. Lucia al Sepolcro, Padre Daniele Cugnata O.F.M., sarà introdotto da Emilio Aliffi dell’Ass.ne “Fedeli di Santa Lucia”; seguirà la conversazione con Marilena Mangiafico e Pucci Piccione, dell’Ass.ne “Amici di Suor Chiara”, con l’intervento del pubblico presente.

Due esempi di vita nella fede, di prova e di fedeltà per il nostro tempo, assai diversi e tanto distanti nei secoli, ma che ancora oggi risplendono e fanno da esempio ai concittadini piccoli e grandi.