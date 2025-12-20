Santa Lucia, la pioggia rallenta la processione: il simulacro resta sull’uscio della chiesa

Doveva uscire alle 15 dalla chiesa della Borgata il simulacro di Santa Lucia, accolta come sempre dall’attesa e dalla devozione dei fedeli. Ma il maltempo ha cambiato il corso del programma: a causa della pioggia persistente, la Santa Patrona si è fermata sull’uscio della chiesa e, dopo alcuni minuti di attesa, è stata riportata all’interno.

Un momento di sospensione carico di emozione, mentre si continua a temporeggiare in attesa di comprendere se le condizioni meteo possano migliorare e consentire la ripresa della processione. La pioggia battente, però, ha imposto prudenza, interrompendo uno dei passaggi più attesi della giornata.

L’evento si inserisce nel contesto dell’Ottava della festa di Santa Lucia, uno dei momenti più sentiti e partecipati del calendario religioso cittadino. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame profondo tra la Patrona e il suo popolo, intrecciando spiritualità, memoria storica e identità collettiva.

Il tema scelto per quest’anno è “Fidem Servavi”, titolo della lettera pastorale dell’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. Un’espressione che richiama la fedeltà assoluta alla fede, custodita e testimoniata fino all’estremo sacrificio, così come fece Santa Lucia nel suo martirio. Un messaggio che invita la comunità a rimanere salda nella testimonianza cristiana, anche nelle difficoltà, proprio come oggi, quando persino il maltempo ha imposto una pausa carica di significato.

La devozione, intanto, non si ferma: fedeli e devoti restano in attesa, nella speranza che il cielo conceda una tregua per permettere a Santa Lucia di tornare tra la sua gente.