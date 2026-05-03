Santa Lucia, l’arcivescovo Lomanto: “La morte non ha l’ultima parola, siamo vicini ai giovani e alle famiglie”

Una piazza Duomo gremita e raccolta ha accolto questa mattina, poco prima delle 12.30, il tradizionale messaggio dal balcone dell’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, in occasione della festa del Patrocinio di Santa Lucia, detta anche “delle quaglie”.

Un discorso intenso e carico di significato, che ha toccato i temi più delicati del presente, a partire dal disagio giovanile e dal dolore per la recente tragedia che ha colpito la comunità siracusana, con la morte di un giovane di 19 anni.

“Carissimi fratelli e sorelle – ha esordito Lomanto – la festa del patrocinio di Santa Lucia ci vede riuniti come comunità cristiana e società civile davanti alla bellezza della nostra patrona, di cui andiamo fieri per quella santità di vita che da secoli illumina il cammino della Chiesa”.

L’arcivescovo ha poi rivolto lo sguardo alle difficoltà del nostro tempo: “Stiamo attraversando un periodo di prova che ha intaccato la serenità civile e lavorativa. Oggi più che mai il disagio giovanile ci addolora profondamente. Viviamo un momento di grande difficoltà per giovani e adulti, aggravato da incomprensioni tra generazioni”.

Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato ai giovani che si tolgono la vita: “La nostra festa è triste per la prematura scomparsa di giovani. Siamo vicini alle famiglie che soffrono: un gesto estremo non può spegnere la speranza. La morte non ha l’ultima parola. Condividiamo con loro il dolore”.

Lomanto ha invitato tutta la comunità a una riflessione profonda: “Dobbiamo interrogarci su cosa abbiamo sbagliato. Quello che accade anche solo a uno dei nostri giovani è responsabilità di tutti. È necessario stare accanto ai giovani, comprendere il loro linguaggio, spesso fatto di silenzi che non riusciamo a interpretare ma che sono segnali”.

Nel suo intervento, l’arcivescovo ha anche evidenziato il ruolo dei social e la crisi delle relazioni: “Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social, che hanno preso il posto dell’incontro vitale. È un vero dramma che logora l’umanità. È urgente invertire la rotta”.

Infine, un appello alla corresponsabilità e alla speranza: “Abbiamo il dovere di accompagnare le nuove generazioni alla scoperta dei valori, della verità, della lealtà e della libertà dello spirito nella carità. La festa di Santa Lucia ci spinge a una solidarietà autentica. È il tempo della comunione e della corresponsabilità condivisa”.

Lomanto ha concluso affidando la città alla patrona: “Chiediamo a Santa Lucia di donarci occhi nuovi per vedere le necessità dell’altro, anche quando si nasconde nelle proprie paure. Ci indichi la strada nei momenti difficili, per seguire con lei la via della speranza. Santa Lucia, prega per noi”.