Santa Lucia rientra in Cattedrale: si conclude a Siracusa la festa della Patrona

Alle 20.50, Santa Lucia ha fatto rientro in Cattedrale a Siracusa, segnando la conclusione delle celebrazioni in onore della Santa Patrona per l’anno in corso. Un momento carico di emozione che ha suggellato giorni intensi di fede e partecipazione, rinnovando quel legame profondo tra la città e la sua Patrona, nel segno della devozione popolare e di una memoria condivisa che attraversa le generazioni.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “Fidem Servavi”, titolo della lettera pastorale dell’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto, ha accompagnato l’intero cammino delle celebrazioni luciane. Un invito a custodire e testimoniare la fede sull’esempio di Santa Lucia, che la difese fino al martirio. Un messaggio che ha trovato proprio oggi, nell’Ottava, la sua piena espressione simbolica e spirituale.

Tra i momenti più intensi del percorso, la traslazione del simulacro del 12 dicembre, quando la statua di Santa Lucia è stata portata dalla cappella all’altare maggiore del Duomo, segnando l’inizio delle celebrazioni solenni. Il 13 dicembre, giorno della festa, la Patrona è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla, accompagnata dal Duomo fino alla chiesa in Borgata Santa Lucia. Oggi, nel giorno dell’Ottava, il cammino si è compiuto in senso inverso, riportando Santa Lucia nella sua Cattedrale.

Sono stati giorni di grande commozione, intensa devozione e forte senso di appartenenza, in cui la città ha riscoperto la propria identità attraverso il culto della sua Santa. Un sentimento racchiuso in un’espressione che continua a riecheggiare tra i siracusani: “Santa Lucia, Sarausana jè”.