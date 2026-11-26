Attualità · a roma

Una supplica e una raccolta di firme per chiedere che le spoglie di Santa Lucia tornino per sempre a Siracusa. Le ha portate in Vaticano Francesco Candelari, partito per Roma insieme ai suoi figli. Il corpo della patrona di Siracusa è custodito a Venezia, nella chiesa di San Geremia.

Il maltempo ha cambiato il programma dell’udienza e l’incontro con il Papa non si è svolto come previsto. Candelari è comunque riuscito a vedere il Pontefice da vicino e a consegnare le firme a un cerimoniere pontificio, che le ha poste sul sedile della papamobile, accanto al Santo Padre.





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“Su quel sedile non c’era soltanto una raccolta di firme”, racconta Candelari. “C’erano le speranze, la devozione e la voce di tanti cittadini che credono nel ritorno della loro Lucia”. Candelari ringrazia i figli, in particolare Mattia, autore delle fotografie della giornata, e gli amici che lo hanno sostenuto.

Per ora, spiega Candelari, la sua iniziativa si ferma qui: “Ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità. Ora attendo fiducioso che dalla Santa Sede arrivino notizie positive”. Con il 13 dicembre ormai vicino, l’invito ai siracusani è vivere la festa della patrona con un desiderio: “Che Santa Lucia possa un giorno tornare definitivamente nella sua Siracusa, con la presenza fisica delle sue spoglie”.