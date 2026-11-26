Una supplica e una raccolta di firme per chiedere che le spoglie di Santa Lucia tornino per sempre a Siracusa. Le ha portate in Vaticano Francesco Candelari, partito per Roma insieme ai suoi figli. Il corpo della patrona di Siracusa è custodito a Venezia, nella chiesa di San Geremia.
Il maltempo ha cambiato il programma dell’udienza e l’incontro con il Papa non si è svolto come previsto. Candelari è comunque riuscito a vedere il Pontefice da vicino e a consegnare le firme a un cerimoniere pontificio, che le ha poste sul sedile della papamobile, accanto al Santo Padre.
“Su quel sedile non c’era soltanto una raccolta di firme”, racconta Candelari. “C’erano le speranze, la devozione e la voce di tanti cittadini che credono nel ritorno della loro Lucia”. Candelari ringrazia i figli, in particolare Mattia, autore delle fotografie della giornata, e gli amici che lo hanno sostenuto.
Per ora, spiega Candelari, la sua iniziativa si ferma qui: “Ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità. Ora attendo fiducioso che dalla Santa Sede arrivino notizie positive”. Con il 13 dicembre ormai vicino, l’invito ai siracusani è vivere la festa della patrona con un desiderio: “Che Santa Lucia possa un giorno tornare definitivamente nella sua Siracusa, con la presenza fisica delle sue spoglie”.