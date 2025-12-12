Sant’Agata e Santa Lucia: la devozione che unisce Catania e Siracusa in un legame secolare

Sant’Agata e Santa Lucia, due martiri, due città, un’unica devozione che attraversa i secoli. Il legame tra Catania e Siracusa è forte e radicato, alimentato da una storia che unisce idealmente le due giovani sante, considerate da tanti come sorelle spirituali. Non si conobbero mai fisicamente, né furono parenti, ma le loro vicende si incrociarono in modo mistico e indelebile.

Un legame che nasce da un pellegrinaggio

Quando Sant’Agata morì martirizzata nel 251, Lucia non era ancora nata. La giovane siracusana venne al mondo 32 anni dopo, ma le loro storie si incontrano il 5 febbraio del 301. Lucia, alla ricerca di una grazia per la madre gravemente malata, si recò in pellegrinaggio a Catania per pregare sulla tomba della martire catanese.

Fu lì che, secondo la tradizione, Sant’Agata le apparve in sogno pronunciando parole rimaste nella memoria dei devoti: “Sorella mia Lucia, perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi donare a tua madre?”

Agata le annunciò la guarigione di Eutichia e le rivelò anche il suo futuro martirio. Da quel momento, le due giovani sono unite per sempre da un rapporto spirituale fatto di fede, coraggio e sacrificio.

Un destino parallelo

Lucia tornò a Siracusa col cuore colmo di speranza: la madre guarì e la profezia si avverò poco tempo dopo. Il 13 dicembre del 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, anche Lucia morì martire. Come Agata, divenne subito santa e oggetto di profonda venerazione popolare.

Nel 1039 le reliquie di entrambe furono trafugate e portate a Costantinopoli dal generale Maniace. Da lì, i loro destini si divisero nuovamente: nel 1126 le spoglie di Agata tornarono trionfalmente a Catania, mentre quelle di Lucia giunsero a Venezia nel 1204, dove ancora oggi sono custodite.

I ritorni storici a Siracusa

Bisogna attendere il 2004 per il primo, eccezionale ritorno delle reliquie di Santa Lucia a Siracusa. Un evento ripetutosi nel 2014 e di nuovo nel 2024, in occasione dell’Anno Luciano indetto dalla diocesi aretusea.

Quest’ultimo ritorno ha avuto un significato ancora più profondo: è stato un pellegrinaggio itinerante sulle orme della giovane Lucia. Le sacre spoglie hanno sostato non solo a Siracusa, ma anche nelle comunità che segnano simbolicamente il cammino verso Catania.

Il viaggio del 2024: da Siracusa a Catania

Dal 14 al 26 dicembre 2024, Siracusa ha accolto le reliquie della Patrona, prima della traslazione verso la diocesi catanese. Il 28 e il 29 dicembre le spoglie sono state esposte nella Cattedrale di Catania, in un incontro carico di emozione e significato.

Durante il tragitto, il corteo sacro ha sostato a:

-Carlentini, luogo legato al pellegrinaggio storico di Lucia;

-Belpasso, dove esiste una devozione profondissima verso la martire siracusana.

Un viaggio che ha unito due città, due popoli, due sante che nei secoli continuano a parlarsi e a parlare ai fedeli.

Due città, un’unica fede

Il legame tra Sant’Agata e Santa Lucia è oggi più vivo che mai. Non solo storia o tradizione, ma un ponte spirituale che rafforza l’identità religiosa di Catania e Siracusa, unite dal culto di due giovani donne che, con il loro sacrificio, hanno segnato il cammino della cristianità.