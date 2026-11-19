Attualità · sindacato

Santino Fiducia è il nuovo presidente dell’Anteas Cisl Siracusa. È stato eletto questa mattina e succede a Lino Orlando che continua comunque il suo servizio come vice.

Fiducia, ex funzionario di banca e da sempre impegnato nel mondo del volontariato e del sociale, è stato eletto dal Consiglio generale convocato alla presenza del segretario generale regionale Anteas, Mimmo Di Matteo, del segretario generale Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, e del segretario generale territoriale dei Pensionati Cisl, Antonio Nicosia.

Nel suo intervento, dopo l’insediamento, ha tracciato una prima linea programmatica che, in continuità con la precedente presidenza, allargherà gli interventi in ambito sociale, ma anche ludico.

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“C’è tanto da fare – ha sottolineato Fiducia – L’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà ndr) è ormai radicata sul territorio. Vogliamo aprirci ulteriormente affinché il nostro impegno possa raggiungere quante più persone possibili. Il sostegno alle persone più fragili, a tutte le campagne di raccolta alimentare, alle persone sole, sono attività che ci appartengono. Ora cercheremo di aumentare i confronti intergenerazionali perché il nostro contributo di esperienza possa essere d’aiuto ai giovani”.