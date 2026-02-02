Sapori senza confini”: a Solarino una serata di comunità per sostenere i ragazzi con autismo

Il progetto “Centro Diurno Diffuso – Spazi di Comunità” prosegue nel percorso di inclusione con un nuovo e significativo appuntamento aperto alla cittadinanza: venerdì 6 febbraio alle ore 19.00, al ristorante Villa del Casale di Solarino, si terrà l’apericena sociale “Sapori senza Confini”.

L’evento fa seguito al progetto che vede protagoniste la Cooperativa Sociale VA.LI.CA. e l’Associazione Diversabili “Padre Pio” Onlus, con il sostegno del Comune di Floridia.

“L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: creare un momento autentico di incontro tra persone, famiglie e territorio e, al contempo, sostenere concretamente i ragazzi coinvolti nel progetto – dichiarano Carmelo Mazzarella, presidente di VA.LI.CA, e Antonio D’Aquino, referente di “Padre Pio” -. Il ricavato della serata sarà devoluto sotto forma di borsa-lavoro ai giovani del Centro, offrendo loro un’opportunità reale di crescita, autonomia e valorizzazione delle personali capacità. Questo evento rappresenta il frutto di un lavoro corale che coinvolge operatori, famiglie, istituzioni e partner del territorio. Un ringraziamento sentito va agli operatori che ogni giorno accompagnano i ragazzi con professionalità e passione, e alle famiglie che, con fiducia e partecipazione, rendono possibile un percorso autentico di inclusione.”

Fondamentale è anche il contributo dei partner: in particolare di Villa del Casale, che ha scelto di mettere a disposizione locali, cucine, chef e competenze per la realizzazione del laboratorio di cucina e per ospitare la cena sociale. Un gesto concreto che trasforma un luogo della ristorazione in uno spazio educativo e comunitario.

“Sapori senza confini” non è soltanto una cena: è un’occasione per stare insieme, conoscersi, abbattere barriere e costruire legami. È la dimostrazione che l’inclusione non è uno slogan, ma un’esperienza che si realizza ogni giorno, attraverso scelte condivise e azioni concrete.