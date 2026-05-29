Sarà Enrico Bellavia, vice direttore de “L’Espresso”, il protagonista del nuovo appuntamento del Circolo della stampa di Siracusa

Sabato 6 giugno, a partire dalle 18, nell’Auditorium del Museo “Paolo Orsi” in viale Teocrito, la presentazione del suo ultimo libro “L’ostaggio” (Zolfo Editore). Il libro, che dopo i saluti del Direttore del Parco Archeologico Carmelo Bennardo, sarà presentato dai giornalisti Prospero Dente e Francesco Di Parenti, ripercorre l’incredibile storia di Renato Cortese, protagonista degli arresti più importanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Una vita contro la mafia, intrappolata nella ragnatela di una spy story molto italiana.

Renato Cortese, il superpoliziotto che arrestò, tra i tanti, Giovanni Brusca e poi Bernardo Provenzano quest’ultimo dopo 43 anni di latitanza, è finito suo malgrado al centro dell’intrigo internazionale che ruota intorno alla figura dell’oligarca kazako Mukhtar Ablyazov. Un ricercato da catturare, fuggito all’estero con una borsa piena di miliardi di euro o un sedicente oppositore che manovra per deporre il regime nell’ex Repubblica sovietica? O, come è più probabile, entrambe le cose. Nel gorgo di una bufera politica, nella tempesta di una campagna mediatica, in una giostra di paradossi diplomatico-giudiziari, la vicenda kafkiana che ha sconvolto la vita dell’investigatore più famoso d’Italia. Fermato da un’accusa infamante a un passo dal raccogliere i frutti di una carriera in prima linea.

Renato Cortese, un eroe, ritenuto un pezzo importante della storia dell’antimafia militante, orgoglio dell’Italia intera, uno dei migliori uomini che la Polizia di Stato abbia mai avuto, subisce così l’onta di un’incomprensibile condanna per il caso Shalabayeva. Per sostenerlo è stata avviata una petizione.

L’autore del libro inchiesta, Enrico Bellavia, ha lavorato a Palermo e a Roma. Ha pubblicato Falcone Borsellino. Mistero di Stato, Edizioni della Battaglia, 2002; Voglia di mafia, con Salvo Palazzolo, Carocci, 2004; Iddu, con Silvana Mazzocchi, Baldini Castoldi Dalai, 2007; Il cappio, con Maurizio De Lucia, Bur, 2009; Un uomo d’onore, Bur, 2010; Soldi sporchi, con Pietro Grasso, Dalai Editore, 2011; Sbirri e padreterni, Laterza, 2016; il romanzo Negazione, Laurana Editore, 2021.