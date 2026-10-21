Sasol Italy ottiene per il terzo anno la certificazione UNI/PdR 125:2022

Attualità · PARITÀ DI GENERE

Sasol Italy ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la prestigiosa certificazione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022), un traguardo che conferma l’impegno concreto e continuativo dell’azienda nel promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e un ambiente di lavoro equo per tutte le persone.

“La parità di genere non è un traguardo da raggiungere una volta per tutte, ma un impegno quotidiano che richiede consapevolezza, responsabilità e azioni concrete. La conferma di questa certificazione testimonia la volontà di Sasol Italy di tradurre i propri valori in pratiche organizzative capaci di valorizzare le persone, rimuovere le barriere e garantire pari opportunità di crescita e sviluppo. Come Risorse Umane, abbiamo la responsabilità di contribuire attivamente a costruire una cultura in cui ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, sentendosi riconosciuto e rispettato. È attraverso questo impegno costante, condiviso a tutti i livelli dell’organizzazione, che possiamo generare un cambiamento duraturo e creare valore per le persone e per l’azienda” ha dichiarato Monica Pirali, Senior Manager HR Southern Europe, Asia & UAE.

La certificazione UNI/PdR 125:2022 viene conferita alle organizzazioni che dimostrano di aver adottato politiche concrete, strutturate e misurabili a favore della parità di genere. Tra i principali ambiti oggetto di valutazione rientrano l’equità salariale, il sostegno alla genitorialità, l’accesso paritario alle opportunità di crescita professionale e la prevenzione di ogni forma di discriminazione di genere.

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Nel corso dell’anno, Sasol Italy ha continuato a lavorare per consolidare e rendere sempre più concreta la propria strategia per la parità di genere, attraverso iniziative volte a promuovere una cultura inclusiva e a favorire condizioni di lavoro eque e opportunità di sviluppo per tutte le persone. Tra gli ambiti di intervento rientrano la valorizzazione dei talenti femminili attraverso percorsi di mentoring, il rafforzamento delle competenze in materia di leadership inclusiva, la promozione di modalità di lavoro flessibili e l’attenzione all’equità retributiva, anche attraverso il monitoraggio degli indicatori rilevanti. Un percorso che punta a integrare sempre più la parità di genere nei processi aziendali e nelle decisioni organizzative, riconoscendola come un elemento essenziale per la crescita sostenibile dell’azienda.

“La conferma della certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e, allo stesso tempo, uno stimolo a migliorare ulteriormente. Ringrazio tutte le persone di Sasol Italy che hanno contribuito a questo risultato. Continueremo a promuovere politiche e comportamenti concreti affinché equità, inclusione e pari opportunità siano parte integrante del nostro modo di operare”, ha concluso Guglielmo Allibrio, Managing Director di Sasol Italy.