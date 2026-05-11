Sasol riavvierà l’unità di Paraffine Isosiv di Augusta

Sasol ha deciso di riavviare l’unità di Paraffine ISOSIV ad Augusta a seguito di un cambiamento nelle dinamiche di mercato dovuto alla scarsità di offerta di questo prodotto per la produzione di LAB sul mercato. I lavori preparatori per riportare in sicurezza l’unità in funzione inizieranno a breve, con l’avvio della produzione previsto nella seconda metà dell’anno solare 2026, subordinatamente al completamento di tutte le attività richieste.

La decisione riflette l’approccio incentrato sul cliente di Sasol, la sua agilità operativa e l’impegno a essere un fornitore affidabile per i nostri clienti europei, continuando a dare priorità alla sicurezza, alla conformità normativa e alle operazioni responsabili.

La riattivazione seguirà un processo deliberato e graduale incentrato sulla sicurezza, l’integrità degli impianti, i requisiti normativi e autorizzativi e la preparazione della forza lavoro. Sasol si impegna a garantire che tutte le attività siano condotte in conformità con le leggi, le autorizzazioni e gli standard ambientali applicabili.

“Questa decisione ci consente di rispondere in modo responsabile alle mutevoli esigenze dei clienti e del mercato, mantenendo al contempo gli elevati standard di sicurezza e operativi che guidano la nostra attività”, ha affermato Guglielmo Allibrio, VP Operations Italy. “Stiamo adottando un approccio disciplinato e meticoloso per preparare l’impianto al riavvio.”

Man mano che i preparativi procedono, Sasol coinvolgerà in modo trasparente le parti interessate, inclusi dipendenti, sindacati, autorità, clienti e la comunità locale.

I clienti saranno contattati direttamente dai team commerciali di Sasol per discutere le tempistiche e le implicazioni relative alle forniture. Le autorità e gli organismi di regolamentazione saranno tenuti informati come richiesto durante l’intero processo di riavvio.

Sasol rimane impegnata a garantire operazioni sicure e responsabili e a essere un vicino affidabile per la comunità di Augusta. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi man mano che verranno raggiunti gli obiettivi strategic.