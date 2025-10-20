Sbarcadero di Siracusa, prorogati al 30 aprile i lavori di riqualificazione

Si concluderanno il 30 aprile 2026 i lavori di riqualificazione del Porto Piccolo e di Riva Porto Lachio, nell’area dello Sbarcadero Santa Lucia. La proroga è stata ufficializzata da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa, pubblicata nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio del Comune di Siracusa, dopo la richiesta avanzata dalla direzione dei lavori, che ha ritenuto necessario rimodulare il cronoprogramma del cantiere.

Il progetto — dal valore complessivo di 3,3 milioni di euro e firmato dall’architetto Ivan Minioto — mira a trasformare lo Sbarcadero in una vera e propria “nuova Marina” della città, con una vocazione prevalentemente pedonale e una corsia carrabile a traffico limitato. Sono previsti circa 50 posti auto, mentre l’impianto complessivo punta a legare in modo più armonico quest’area al cuore di Ortigia, grazie anche al collegamento con via Eritrea e al nuovo ponte ciclopedonale.

Nelle scorse settimane la nostra redazione ha visitato il cantiere per verificare lo stato dei lavori: nonostante qualche ritardo iniziale, la nuova fisionomia dello Sbarcadero comincia a prendere forma. La pavimentazione del piazzale è in fase di completo rifacimento, con l’inserimento di piazzole dove verranno create nuove aree verdi, illuminazione pubblica, panchine e arredi urbani pensati per restituire alla zona un volto più accogliente e vivibile.

Tra gli interventi più significativi c’è la realizzazione di una passeggiata alberata larga sei metri, che ha sostituito il vecchio marciapiede, fino a ieri stretto e inadeguato, e l’abbassamento del muretto sul mare, per restituire ai cittadini la piena vista sullo specchio d’acqua del Porto Piccolo.

Con la conclusione dei lavori, prevista ora per la prossima primavera, l’area dello Sbarcadero di Santa Lucia è destinata a diventare uno dei nuovi punti di riferimento del waterfront siracusano — un luogo pensato per residenti e turisti, dove passeggiare, sostare e riscoprire il rapporto diretto con il mare.