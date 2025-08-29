Sbarchi di migranti a Siracusa: 16 cittadini egiziani trasferiti e in attesa di rimpatrio

A seguito dei numerosi sbarchi che hanno interessato nei giorni scorsi le coste siracusane, con l’arrivo di 254 migranti di varie nazionalità, come noto, ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito il fermo di Polizia giudiziaria nei confronti di due egiziani di ventuno e trentacinque anni, accusati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Sempre nella stessa giornata, al termine di attenti riscontri ottenuti grazie all’incessante lavoro dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, a seguito delle operazioni di identificazione e fotosegnalamento degli stranieri, 16 cittadini egiziani sono stati trasferiti nei centri dell’isola e in alcuni centri in Italia per il successivo rimpatrio degli stessi nel loro paese d’origine.



