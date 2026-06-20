Sbarco di migranti a Portopalo: individuati e soccorsi lungo la SP8

Un gruppo di migranti è stato individuato nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 8. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto il luogo per verificare la situazione e prestare assistenza.

Sul posto è intervenuta una squadra di volontari che, grazie alla collaborazione di Issam, volontario in grado di comunicare nella lingua dei migranti, ha raccolto le prime informazioni utili alle autorità. Secondo quanto emerso, il gruppo sarebbe composto da 21 persone: 4 cittadini egiziani, 13 eritrei, 2 somali e 2 sudanesi.

I migranti avrebbero riferito di essere partiti dalla Libia nella giornata di giovedì, affrontando la traversata del Mediterraneo prima di raggiungere il territorio siracusano.

Le informazioni raccolte sono state immediatamente trasmesse alle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Capitaneria di Porto, impegnati nelle operazioni di identificazione e assistenza.

I migranti sono stati rifocillati e assistiti dal personale presente, mentre si attendeva l’arrivo di alcuni autobus destinati al loro trasferimento presso le strutture individuate per l’accoglienza e le procedure previste dalla normativa vigente.