Sbarco di migranti a Portopalo nel pomeriggio

Sbarco di migranti nel pomeriggio di oggi a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Intorno alle 18.30, circa 23 persone sono giunte sulle coste siracusane.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno coordinato le operazioni di assistenza e il trasbordo dei migranti in condizioni di sicurezza.

Le persone sbarcate sono state affidate alle procedure di identificazione e ai controlli previsti dalle autorità competenti.