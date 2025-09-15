Scalo tecnico a Portopalo per la Flotilla. Attese altre imbarcazioni, poi la partenza verso Gaza

Sono davanti a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, le 18 barche italiane della Global Sumud Flotilla, salpate sabato scorso dal porto di Augusta. Secondo quanto riferito da fonti dell’organizzazione, sono in attesa delle imbarcazioni delle altre nazionalità; quelle spagnole che erano ormeggiate dal porto della Tunisia, stanno raggiungendo le altre che sono più a sud del paese nordafricano.

A quel punto, tutte le barche, comprese quelle italiane, si ricongiungeranno in un punto per poi proseguire la traversata verso Gaza. “Siamo qui a Portopalo per uno scalo tecnico, siamo pronti ad andare tutti insieme a Gaza con i carichi di aiuti e di speranza”, dice ad AGI Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche d’Italia, che è a bordo su una delle barche italiane.