Scambio transregionale FAMI a Catania: il CPIA Alberto Manzi di Siracusa presente

Attualità · Istruzione

Il CPIA Alberto Manzi di Siracusa ha preso parte all’incontro transregionale Sicilia-Lombardia-Veneto, dedicato al confronto tra modelli organizzativi, percorsi formativi e metodologie didattiche nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), svoltosi a Catania il 29 e 30 ottobre 2026. A rappresentare l’istituzione scolastica siracusana sono state la dirigente scolastica prof.ssa Stefania Stancanelli del CPIA A.MANZI di Siracusa e la docente referente FAMI Giuseppina Pappalardo. A questo importante evento hanno partecipato il Direttore Generale dell’USR Sicilia dott. Filippo Serra , la Dott.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente dell’Ufficio IV del MIM e la Dott.ssa Patrizia Abate – Dirigente Tecnica USR Sicilia, la Dott.ssa Adriana Ciaravella- USR Sicilia ed una rappresentanza dei Dirigenti scolastici dei CPIA della Sicilia.

L’apprendimento della lingua italiana rappresenta infatti uno strumento fondamentale per favorire l’autonomia personale, l’accesso ai servizi, le opportunità lavorative, la conoscenza dei diritti e dei doveri e la partecipazione attiva alla vita della comunità. In questa prospettiva, i percorsi finanziati dal FAMI assumono un ruolo significativo nel sostenere l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi nel tessuto sociale e culturale dei territori di accoglienza.

La partecipazione della dirigente scolastica Stefania Stancanelli e della docente referente FAMI Giuseppina Pappalardo testimonia l’impegno del CPIA Alberto Manzi di Siracusa nell’attuazione dei percorsi di formazione linguistica previsti dai progetti FAMI e nella ricerca di strategie condivise per migliorare l’efficacia degli interventi. Il confronto con le altre realtà territoriali ha rappresentato un’occasione di arricchimento professionale e di riflessione sulle possibili azioni da sviluppare nella prossima programmazione.

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Lo scambio transregionale di Catania ha confermato l’importanza di proseguire nella collaborazione tra istituzioni e territori, valorizzando le esperienze maturate e promuovendo nuove sinergie. Un percorso condiviso che pone al centro la formazione linguistica come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione, con l’obiettivo di offrire ai cittadini di Paesi terzi opportunità sempre più concrete di inserimento nella società.