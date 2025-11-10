Ultime news

Scandalo sanità, il dg Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone giovedì dal Gip

Il gip dovrebbe esprimersi nelle successive 48 ore

E’ previsto per domani il primo round di interrogatori per 8 dei 18 indagati coinvolti nell’inchiesta per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere condotta dal Ros e coordinata dalla procura di Palermo.

I magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per tutti, tra cui l’ex presidente della Regione ed ex leader della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo Dc all’Ars, Carmelo Pace. A presentarsi davanti alla gip del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta dell’accusa, saranno Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola. Giovedi 13, dalle 10, toccherà a: Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro. Venerdi 14 alle 9:30, infine, davanti al gip compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano.

