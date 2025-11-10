Scandalo sanità, il dg Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone giovedì dal Gip

E’ previsto per domani il primo round di interrogatori per 8 dei 18 indagati coinvolti nell’inchiesta per corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere condotta dal Ros e coordinata dalla procura di Palermo.

I magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per tutti, tra cui l’ex presidente della Regione ed ex leader della Democrazia cristiana, Salvatore Cuffaro, il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il capogruppo Dc all’Ars, Carmelo Pace. A presentarsi davanti alla gip del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta dell’accusa, saranno Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola. Giovedi 13, dalle 10, toccherà a: Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro. Venerdi 14 alle 9:30, infine, davanti al gip compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano.

Il gip dovrebbe esprimersi nelle successive 48 ore.