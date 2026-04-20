Scarcerato ed espulso, rimpatriato cittadino straniero

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino marocchino di 47 anni.

Lo stesso, arrestato per il reato di rapina aggravata, è stato prelevato dal carcere di Siracusa e, poiché è ritenuto socialmente pericoloso, è stato accompagnato in un centro per il rimpatrio in attesa di essere espulso.