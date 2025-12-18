Scarichi non autorizzati e occupazione abusiva del demanio: operazione della Guardia Costiera a Siracusa

Nel corso di un’attività di monitoraggio del litorale, condotta nell’ambito delle ordinarie operazioni di vigilanza a tutela dell’ambiente marino e del demanio marittimo, un velivolo “Nemo” del Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania segnalava la presenza di accensioni di fuochi e di un agglomerato di presunti rifiuti in un’area demaniale marittima ricadente nell’ambito portuale di Siracusa.

A seguito della segnalazione, personale militare della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Siracusa effettuava un accurato sopralluogo nei luoghi indicati. Le verifiche condotte consentivano di accertare la presenza di strutture e materiali riconducibili a un’attività di mitilicoltura, adiacente all’area oggetto del controllo. In particolare, agli esiti del sopralluogo veniva accertata l’abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo mediante il posizionamento di apprestamenti utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa, lo scarico sul suolo delle acque di lavaggio dei mitili provenienti dal medesimo impianto di allevamento nonché il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti anche dagli scarti della lavorazione dei mitili, oltre a tracce di combustione illecita degli stessi e di materiale legnoso.

Per tali motivi, il titolare dell’impresa veniva deferito alla competente Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di occupazione abusiva di demanio marittimo, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti non pericolosi, nonché scarico non autorizzato di acque reflue industriali e diffidato nell’immediatezza a ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare lo scarico non autorizzato.

L’operazione, frutto di una sinergica attività di cooperazione tra il Reparto Aereo della Guardia Costiera di Catania e il personale della Capitaneria di porto di Siracusa, conferma l’impegno costante del Corpo a tutela del pubblico demanio marittimo e nelle attività di contrasto delle condotte illecite suscettibili di arrecare nocumento all’ambiente marino e costiero.