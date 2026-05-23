Scerra: “A Siracusa la Camera dei Deputati racconta l’Italia al femminile e traccia una linea di continuità con la resistenza di Antigone”

“Sono molto contento del fatto che, tra le iniziative messe in atto dalla Camera dei Deputati per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, sia stata inserita questa importante tappa a Siracusa, dove abbiamo voluto mostrare un parallelismo tra il ruolo delle donne nella vita pubblica italiana e la sua rappresentazione nella cultura classica attraverso la splendida Antigone, che in questi giorni al Teatro Greco sta emozionando tutti gli spettatori. Il convegno “1946-2026 L’Italia delle Donne” sarà un momento di confronto pubblico, dedicato al percorso delle donne nella nostra democrazia ed alle sfide ancora aperte, con un focus sui territori del Mezzogiorno”.

Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, presenta l’appuntamento in programma alle 10:30 di lunedì 25 maggio al Teatro Comunale di Siracusa.

L’iniziativa prevede la presentazione in anteprima nazionale dei risultati dell’indagine sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica italiana, condotta dal Comitato di Vigilanza dell’attività di documentazione della Camera dei Deputati. L’appuntamento offrirà uno sguardo documentato e plurale su partecipazione, diritti, lavoro, rappresentanza e welfare a ottant’anni dal voto alle donne e dalla nascita della Repubblica.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Seguirà l’introduzione di Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei deputati, che inquadrerà il significato storico e politico dell’incontro nel percorso repubblicano al femminile.

Momento importante della mattinata sarà l’anticipazione dei risultati dell’indagine nelle aree del Mezzogiorno e della Sicilia, illustrati da Ilaria Cavo e dallo stesso Filippo Scerra: analisi utile a orientare politiche pubbliche più eque e mirate. A chiudere, la lectio magistralis di Olimpia Imperio (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), “Antigone, ieri e oggi: libertà, ribellione e resistenza al femminile”, che intreccerà il patrimonio classico con le sfide contemporanee dei diritti e dell’emancipazione.

“A suggellare questo parallelismo tra il ruolo della donna in età moderna e nel mondo classico, grazie alla collaborazione tra Camera dei Deputati, Comune di Siracusa e Inda, che ringrazio per avere immediatamente colto con entusiasmo l’iniziativa, la rappresentazione dell’Antigone al Teatro Greco di Siracusa del 24 maggio sarà espressamente dedicata alla celebrazione degli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne”.