Scerra dopo l’addio di Gilistro: “Il M5S continuerà a essere una forza di riferimento in provincia di Siracusa”

Arriva la prima presa di posizione del deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, dopo l’addio del deputato regionale siracusano Carlo Gilistro, che nei giorni scorsi ha lasciato il M5S per aderire a Controcorrente, il movimento guidato da Ismaele La Vardera. Pur senza citare direttamente l’ex collega di partito, Scerra affida prima ai social e poi a una nota ufficiale un messaggio dal forte significato politico, nel quale richiama i valori della lealtà, della gratitudine e dell’impegno, lasciando trasparire l’amarezza per quanto accaduto.

“Nonostante la politica mi abbia mostrato che non sempre valori come la sincerità, la lealtà e la gratitudine siano realmente ricambiati – dice Scerra -, io mi impegno ogni giorno a metterli in pratica, a essere sempre leale con i miei compagni di percorso ma anche con i miei avversari politici, a essere grato alla forza politica che mi ha permesso di servire il Paese e nella quale ho l’onore di ricoprire ruoli importanti“.

Un riferimento che arriva a pochi giorni dalla nascita del nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana promosso da La Vardera, che ha raccolto le adesioni di Carlo Gilistro, Alessandro De Leo e della deputata Jose Marano. Scerra, però, guarda oltre le vicende interne e rilancia il ruolo del Movimento 5 Stelle nel panorama politico nazionale e regionale.

“Non possiamo fermarci e voltarci indietro – prosegue -. Non possiamo permettercelo. Il M5S è una forza politica decisiva nel campo progressista. Lo è sia a Roma sia in Sicilia, grazie al nostro bagaglio di progetti, programmi e idee. Abbiamo fatto tanto in provincia di Siracusa e tanto continueremo a fare“.

Il deputato rivendica quindi il lavoro svolto sul territorio e assicura che il Movimento continuerà a rappresentare un punto di riferimento per cittadini e imprese. “Io sono più carico che mai, nonostante le delusioni, perché so che dare il massimo per il Movimento 5 Stelle significa dare il massimo per i miei concittadini, quelli che hanno più bisogno, i più fragili, le famiglie, le aziende“.

Infine, Scerra indica quella che definisce l’unica strada da seguire: il lavoro quotidiano. “Continuiamo a lavorare, questa è l’unica ricetta che conosco per espletare al meglio il mio mandato – conclude -. Non ci sono scorciatoie, solo il lavoro per la nostra comunità. Il M5S in provincia di Siracusa continuerà a essere una forza politica di riferimento, con impegno, coerenza e lealtà nei confronti dei cittadini, sempre“.