Scerra e Antoci (M5S): “Senza l’Europa, la transizione del polo industriale di Siracusa rischia di fermarsi”

“Senza il sostegno dell’Europa, il rilancio nella direzione della sostenibilità del polo industriale di Siracusa rischia di rimanere una chimera. Per questo, ho stimolato il Governo italiano ad intervenire anche a Bruxelles, per garantire la prosecuzione ed il rafforzamento nella prossima programmazione europea 2028-2034, di tutte quelle misure a supporto di un cambio di paradigma produttivo per quei settori industriali definiti ‘hard to abate’, a partire dal Fondo per una Transizione Giusta (Just Transition Fund – JTF)”. Così Filippo Scerra, parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha depositato un’interrogazione diretta al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione.

“Il sostegno dell’Europa è essenziale per garantire un futuro sostenibile e competitivo alla zona industriale siracusana che, oggi, è impegnata in un difficile processo di riconversione verso modelli produttivi più efficienti, più innovativi, più green. Non possiamo lasciare indietro lavoratori, famiglie e imprese, scaricando sui territori i costi sociali ed occupazionali della transizione energetica. E su questo il Governo deve impegnarsi con serietà pure a Bruxelles”.

Il tema è stato sollevato anche dall’eurodeputato M5S Giuseppe Antoci che ha presentato un’analoga interrogazione alla Commissione Europea. Il rischio è che, nella nuova architettura dei fondi di coesione, vengano meno le azioni a supporto della transizione giusta. “La proposta di accorpare tutti i fondi di coesione in un unico strumento rischia di penalizzare i distretti industriali più esposti, come quello di Siracusa”, sottolinea Antoci. “Non vogliamo che la transizione finisca per accentuare i divari territoriali anzichè ridurli. Pertanto, serve un impegno dell’Europa chiaro e definito per i prossimi anni, in modo da sostenere i poli industriali che vogliono riconvertirsi ma che da soli non possono affrontare i costi elevati della transizione”.

Si tratta di una nuova iniziativa congiunta di Filippo Scerra e Giuseppe Antoci. Nelle settimane scorse avevano inviato una lettera al Commissario Raffaele Fitto, anche in quel caso per sottolineare l’importanza del sostegno dell’Europa al rilancio del polo industriale siracusano.

“Siracusa merita di essere parte integrante delle politiche europee di coesione e sostenibilità, non si può lasciare indietro chi produce valore e occupazione”, fanno muro Scerra ed Antoci.