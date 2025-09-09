Ultime news

Scerra e Gilistro (M5S) sullo scontro sul Tmb di Melilli: “atterriti dal clima politico, non si calpestino etica e interesse pubblico”

L’immagine che la politica siracusana sta offrendo all’opinione pubblica ci lascia atterriti. Da giorni assistiamo ad un dibattito violento sugli impianti per la gestione dei rifiuti, in particolare a Melilli, da cui emergono comportamenti sui cui profili penali, se ce ne fossero, è giusto che sia la magistratura ad occuparsene. Ma c’è un piano etico e un interesse pubblico che appaiono calpestati“. Lo dicono il parlamentare Filippo Scerra ed il deputato regionale Carlo Gilistro, entrambi del Movimento 5 Stelle, intervenendo in merito alla questione dell’impianto Tmb che sorgere a Melilli, oggetto di un durissimo scambio di accuse tra l’ex consigliere comunale di Melilli, Antonio Annino e il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

Per Scerra e Gilistro i fatti in questione consegnano ai cittadini l’immagine di una politica “ridotta a comitato ristretto di potere e affari. Ed è quello che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre contrastato e denunciato con forza, contro la casta e contro favori e privilegi – dicono ancora –. Ma questi anni di governo di centrodestra, a Roma ed a Palermo, si confermano come quelli della restaurazione del vecchio sistema. Non sorprende, allora, che tornino in auge metodi arroganti, lontani dalla gestione responsabile della cosa pubblica, indifferenti verso la cura dei territori e sordi ai bisogni delle comunità”.

I due esponenti del M5S, senza giri di parole, affermano come per l’ennesima volta la classe politica della provincia di Siracusa non si sia dimostrata all’altezza di quello che i concittadini chiedono ai loro rappresentanti nelle istituzioni. “Noi continuiamo a lavorare come M5S – concludono Scerra e Gilistro -, a livello nazionale per far approvare una seria legge sul conflitto di interessi e per far sì che si faccia un controllo ancora più rigoroso durante l’iter per l’approvazione delle aree per questo tipo di progetti“.


