Scerra incontra Fitto: “difendere le politiche di coesione e sostenere il polo industriale di Siracusa”

“Ho incontrato ieri pomeriggio il Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto per un confronto sui temi della coesione e per porre l’accento sulle esigenze del nostro territorio. Ho sottolineato durante l’incontro quanto fondamentale sia non depotenziare le politiche di coesione. Un colloquio franco, dove ho voluto sottolineare le problematiche della mia terra per sensibilizzare anche i vertici della Commissione su di esse”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra al termine dell’incontro con il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto.

Nelle settimane scorse, Scerra assieme all’euro parlamentare Antoci, aveva posto l’urgenza di un confronto, dedicato anche alla zona industriale di Siracusa ed agli strumenti di sostegno possibili, in chiave europea, per agevolare la transizione sostenibile di settori definiti hard to abate come quelli insistenti nel polo petrolchimico di Siracusa.

“Il mio auspicio – conclude Scerra – è che la zona industriale di Siracusa sia sostenuta nel suo percorso di efficientamento e riconversione con finanziamenti europei, come anche nazionali e regionali, che ne riconoscano l’importanza e che ne rafforzino il ruolo già strategico, nella direzione della sostenibilità. Continueremo a chiedere interventi significativi per il polo siracusano, a partire dall’attivazione del Just Transition Fund”.