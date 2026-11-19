Politica · CAMERA DEI DEPUTATI

“Il ministro Foti dice che il governo ha difeso il Sud. Ma lo avete difeso quando avete approvato l’autonomia differenziata, che condanna il Mezzogiorno a essere di serie B, senza mettere un euro per i livelli essenziali delle prestazioni? Quando avete eliminato il credito d’imposta per il Mezzogiorno? O quando avete depotenziato il fondo di perequazione infrastrutturale? È così che avete aiutato il Sud?“. Così il deputato del Movimento 5 Stelle e questore della Camera Filippo Scerra, nella replica al ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti durante il question time alla Camera.

Ma l’affondo di Scerra non si ferma qui. Il parlamentare nazionale del M5S, infatti, incalza Foti chiedendogli quando e a quali tavoli europei avrebbe difeso l’Italia. “Quando avete sottoscritto il Patto di stabilità, che ci costa 12 miliardi di euro all’anno? Quando avete sottoscritto l’accordo da 800 miliardi per il riarmo? O, peggio ancora, quando in sede Nato avete firmato l’impegno che ci costerà centinaia di miliardi di euro? Questa sarebbe la difesa dell’Italia?“.

“Il Sud lo attaccate anche con le politiche nazionali. Faccio un esempio concreto: il Fondo sviluppo e coesione della Sicilia – ancora Scerra -. Avete tolto un miliardo e 300 milioni di euro per destinarli a quel banchetto finanziario che si chiama Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera che non realizzerete mai e che sottrae risorse alle infrastrutture davvero importanti di Sicilia, Sardegna e Calabria. Penso all’autostrada Siracusa-Gela, un’incompiuta da settant’anni, alla quale avete tolto 300 milioni di euro. Una vergogna“.

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Il parlamentare pentastellato non usa mezzi termini, accusando Foti e il Governo di aver “svenduto” il Mezzogiorno. “Avete svenduto il Paese per fare spazio alle armi. E avete perfino cambiato la legge elettorale togliendo i collegi uninominali, perché sapete di essere il governo più antimeridionalista della storia. I cittadini del Sud lo sanno, e saranno i primi a mandarvi a casa“, ha concluso il deputato pentastellato.