Scerra: “Martedì in Commissione per contrastare chi vuole cancellare il Parco degli Iblei”

Politica · m5s sr

“Il M5s voterà contro l’emendamento della Lega che vuole cancellare il Parco degli Iblei. Si tratta di una posizione antistorica, anacronistica e irricevibile”.

Così Filippo Scerra (M5s) interviene dopo la presentazione in Commissione Ambiente della Camera della proposta leghista.

“Ho chiesto al capogruppo del Movimento 5 Stelle di potere partecipare ai lavori di Commissione da titolare nella giornata di martedì, così da poter seguire direttamente i lavori e contrastare quella che considero una forzatura grave. Non è sicuramente questa la risposta alle preoccupazioni delle comunità locali e degli agricoltori, che meritano ascolto e rispetto. Non è corretto speculare su paure generiche proponendo una soluzione che pensiamo e ci auguriamo non vedrà la maggioranza unita, data la sua irragionevolezza. Ricordo che c’è anche una sentenza del Tar da rispettare, ed un percorso costruito negli anni che non può essere ignorato o cancellato con un colpo di mano. L’iniziativa della Lega è, a mio avviso, un atto di forza ingiustificabile e irrispettoso del lavoro fatto finora. Per questo mi batterò con determinazione in Commissione, insieme a tutto il Movimento 5 Stelle, per contrastare questo tentativo”.