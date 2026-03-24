Scherma, doppio successo per Siracusa: Joele Toro e Paolo Greco sono campioni regionali

Importanti risultati per il Club Scherma Siracusa alle gare regionali di scherma disputate domenica 22 marzo 2026 a Patti.
Protagonista assoluto Joele Toro, che nella categoria Giovanissimi si è confermato, per il secondo anno consecutivo, campione regionale. Una vittoria che mette in evidenza il talento e la determinazione dell’atleta, sempre più punto di riferimento nel panorama giovanile.
Ottima prestazione di Paolo Greco che ha conquistato il primo posto laureandosi campione regionale nella categoria Maschietti Fioretto.
Risultati che premiano il lavoro del Club Scherma Siracusa, realtà che continua a distinguersi per la capacità di formare giovani atleti con passione e dedizione, superando anche le difficoltà e mantenendo alto l’entusiasmo all’interno del gruppo.
Un doppio successo che conferma la crescita del movimento schermistico siracusano e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.
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