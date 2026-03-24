Scherma, doppio successo per Siracusa: Joele Toro si conferma campione regionale

Importanti risultati per il Club Scherma Siracusa alle gare regionali di scherma disputate domenica 22 marzo 2026 a Patti.
Protagonista assoluto Joele Toro, che nella categoria Giovanissimi si è confermato, per il secondo anno consecutivo, campione regionale. Una vittoria che mette in evidenza il talento e la determinazione dell’atleta, sempre più punto di riferimento nel panorama giovanile.
Ottima prestazione anche per Paolo Greco, che ha conquistato il primo posto nella categoria Maschietti Fioretto, contribuendo a rendere ancora più significativo il bilancio della giornata per la società aretusea.
Risultati che premiano il lavoro del Club Scherma Siracusa, realtà che continua a distinguersi per la capacità di formare giovani atleti con passione e dedizione, superando anche le difficoltà e mantenendo alto l’entusiasmo all’interno del gruppo.
Un doppio successo che conferma la crescita del movimento schermistico siracusano e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.
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