Ultime news

1 minuto di lettura
Fioretto

Scherma, doppio successo per Siracusa: Joele Toro si conferma campione regionale

Primo posto anche per Greco tra i Maschietti Fioretto

Primo posto anche per Greco tra i Maschietti Fioretto

1 minuto di lettura

Importanti risultati per il Club Scherma Siracusa alle gare regionali di scherma disputate domenica 22 marzo 2026 a Patti.

Protagonista assoluto Joele Toro, che nella categoria Giovanissimi si è confermato, per il secondo anno consecutivo, campione regionale. Una vittoria che mette in evidenza il talento e la determinazione dell’atleta, sempre più punto di riferimento nel panorama giovanile.

Ottima prestazione anche per Paolo Greco, che ha conquistato il primo posto nella categoria Maschietti Fioretto, contribuendo a rendere ancora più significativo il bilancio della giornata per la società aretusea.

Risultati che premiano il lavoro del Club Scherma Siracusa, realtà che continua a distinguersi per la capacità di formare giovani atleti con passione e dedizione, superando anche le difficoltà e mantenendo alto l’entusiasmo all’interno del gruppo.

Un doppio successo che conferma la crescita del movimento schermistico siracusano e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi