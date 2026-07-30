Scialai, il Cga sospende la decadenza della concessione: possibile una riapertura limitata

Attualità · Fino a settembre

Nuovo capitolo nella vicenda dello Scialai, lo stabilimento balneare dell’Isola delle Correnti a Portopalo di Capo Passero. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto la richiesta cautelare urgente presentata dai titolari, sospendendo temporaneamente la sentenza del Tar di Catania e i provvedimenti impugnati in primo grado. Tra questi figura il decreto del 23 aprile 2026 con cui il Dipartimento regionale dell’Ambiente aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima numero 36 del 2013.

La sospensione resterà efficace fino alla Camera di consiglio fissata per il 3 settembre 2026, quando la domanda cautelare sarà esaminata dal collegio del Cga. Il decreto, firmato il 29 luglio dal presidente Ermanno de Francisco, si fonda soprattutto sul rischio di un danno grave e irreparabile durante la stagione estiva. Nel provvedimento viene richiamata l’esigenza, “della collettività, prima ancora che dell’appellante”, di assicurare una “fruibilità estiva attrezzata” della spiaggia dell’Isola delle Correnti.

Secondo il presidente del Cga, inoltre, l’imminenza della stagione estiva avrebbe potuto suggerire all’amministrazione di rinviare all’autunno provvedimenti di questo tipo, consentendo agli utenti di usufruire nei mesi di luglio e agosto dei servizi di ausilio alla balneazione. La decisione non affronta però in maniera definitiva la fondatezza del ricorso. Il decreto precisa infatti che ogni valutazione sul cosiddetto “fumus boni iuris”, cioè sulla consistenza delle ragioni giuridiche della società, resta riservata al collegio. La misura è stata concessa prevalentemente in considerazione dell’urgenza e degli effetti che la chiusura produrrebbe nel pieno della stagione balneare.

La sospensione della decadenza fa temporaneamente venir meno l’ostacolo amministrativo rappresentato dal provvedimento regionale e apre uno spiraglio per l’utilizzazione della concessione fino alla decisione di settembre. Questo non significa, tuttavia, che l’intero stabilimento possa automaticamente riaprire. Resta infatti efficace il sequestro preventivo disposto nell’ambito del procedimento penale e confermato dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione. Il decreto del Cga interviene esclusivamente sul versante amministrativo e non dispone la revoca o la modifica della misura penale.

Un’eventuale ripresa dell’attività, anche limitata alla collocazione di ombrelloni e lettini e ai servizi essenziali di assistenza alla balneazione, dovrà quindi essere valutata alla luce dell’esatto perimetro del sequestro e delle indicazioni delle autorità competenti. Non si tratta, almeno per il momento, di un via libera alla riapertura del lido-ristorante e delle strutture sottoposte a sequestro, ma la Procura dal canto suo aveva già evidenziato di non aver alcun problema limitatamente al posizionamento di postazioni amovibili. La situazione rimarrà dunque provvisoria fino al 3 settembre. In quella data il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa deciderà se confermare, modificare o revocare la sospensione concessa in via monocratica dal presidente.