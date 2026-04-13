Un’alba insolita e spettacolare quella vissuta questa mattina nel Siracusano. Intorno alle 5.30, il cielo si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico, con due scie luminose che hanno attraversato lentamente l’orizzonte, attirando l’attenzione di numerosi cittadini.

Le segnalazioni, accompagnate da video e foto condivisi sui social, hanno mostrato punti luminosi allineati e in movimento compatto, alimentando curiosità e domande tra residenti e appassionati di astronomia. In un primo momento si è ipotizzato il rientro di detriti spaziali, un fenomeno noto che può generare scie incandescenti ben visibili anche a grande distanza. Ipotesi che ha trovato rapidamente conferma anche in alcuni siti del settore.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, si sarebbe trattato del rientro nell’atmosfera del secondo stadio del razzo Kinetika 2, lanciato lo scorso 30 marzo dalla base di Jiuquan.

Il vettore aveva portato in orbita un prototipo di veicolo cargo privato, denominato Quinzhou, insieme ad altri tre satelliti in orbita polare. Una volta completata la missione, il secondo stadio – rimasto nello spazio – ha progressivamente perso quota fino al rientro in atmosfera, avvenuto proprio nelle prime ore del mattino.

Un evento raro ma non eccezionale, che ha regalato ai siracusani uno spettacolo suggestivo e inaspettato.