Scimonelli: “Il Comune di Siracusa esponga al Vermexio la bandiera israeliana, palestinese e del simbolo della Pace”

“Il 14 novembre 2023, a pochi giorni da un convegno che aveva destato forti preoccupazioni per i toni duri e divisivi utilizzati nei confronti del popolo israeliano, fu rivolto un appello formale al sindaco di Siracusa. In quel documento – firmato dal gruppo consiliare INSIEME – si denunciavano parole che potevano sfiorare l’antisemitismo e si chiedeva un gesto simbolico chiaro, che esprimesse un netto rifiuto di ogni forma di odio, violenza e discriminazione”.

Così il consigliere comunale Ivan Scimonelli





“In quell’appello si proponeva di esporre non una sola bandiera, ma tre: quella di Israele, quella della Palestina e quella della Pace. Un gesto semplice, ma forte, capace di parlare a tutti, senza semplificazioni e senza schieramenti, per riaffermare il valore del dialogo, della memoria e della coesistenza. – dice il consigliere comunale – Oggi, a distanza di un anno e mezzo, il Comune di Siracusa sceglie finalmente di rispondere – ma in modo parziale, tardivo e sbilanciato. Esporre solo la bandiera palestinese, dopo mesi di silenzio istituzionale, significa adottare una posizione di parte, che rischia di alimentare nuove tensioni invece di ricucire le ferite. – continua – Nessuno può restare indifferente di fronte alle sofferenze del popolo palestinese. Ma non si può ignorare il dolore, le perdite e le paure vissute anche dal popolo israeliano, oggetto il 7 ottobre 2023 di un attacco terroristico brutale, durante il quale centinaia di civili innocenti sono stati uccisi e oltre 200 persone – tra cui donne, bambini e anziani – sono state rapite da Hamas e tenute in ostaggio ancora oggi.”

“Siracusa avrebbe potuto e dovuto essere esempio di equilibrio, sensibilità e inclusione. Invece, ancora una volta, si lascia guidare da logiche simboliche parziali, che rischiano di trasformare il Palazzo Vermexio in un luogo di contrapposizione ideologica, anziché di rappresentanza universale. – conclude Scimonelli – È questa l’occasione per rinnovare l’appello: se davvero si vuole promuovere la pace, se davvero si vuole testimoniare una posizione umana prima che politica, allora si espongano tutte e tre le bandiere, così come richiesto nel 2023. Tutto il resto è solo indifferenza selettiva”