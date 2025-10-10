Scimonelli presidente della IV commissione consiliare del Comune di Siracusa

Il consigliere comunale Ivan Scimonelli è stato eletto presidente della IV commissione consiliare del Comune di Siracusa, con competenze su Personale, Polizia Urbana, Viabilità, Protezione Civile, Sport e Tempo Libero, Servizi Demografici, Società Partecipate e Decentramento.

“Desidero ringraziare i colleghi per la fiducia accordatami — dichiara Scimonelli —. È per me un onore assumere questo ruolo e intendo avviare immediatamente il lavoro sul Documento Unico di Programmazione (DUP), rimasto purtroppo fermo a causa della prolungata inattività delle commissioni. L’obiettivo è recuperare il tempo perduto e favorire una pianificazione condivisa e concreta delle politiche nei settori di competenza. Ringrazio il presidente uscente Angelo Greco (PD) e la Vicepresidente Alessandra Barbone (FI) per l’impegno e la collaborazione mostrata. La IV Commissione sarà da subito uno strumento operativo e trasparente al servizio della città”.

Il neo Vicepresidente Matteo Melfi aggiunge: “Sono profondamente onorato per la fiducia dei colleghi. Insieme al Presidente Scimonelli siamo pronti a metterci subito al lavoro. Per Siracusa questo significa impegnarsi per una mobilità più fluida, un trasporto pubblico più capillare e una Polizia Municipale valorizzata. Lo sport resterà un pilastro di crescita sociale e giovanile. La nostra dichiarazione d’intenti è semplice: saremo un motore di proposte concrete, con trasparenza e dedizione, nell’interesse esclusivo della comunità siracusana”.