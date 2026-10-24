Scimonelli: “Siracusa mortificata da fondi regionali, serve chi sappia difendere la città”

Politica · Insieme

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ivan Scimonelli, consigliere comunale e capogruppo di Insieme, sugli oltre 10 milioni di euro distribuiti ai Comuni della provincia di Siracusa nella manovra all’Ars, che ha lasciato appena 100 mila euro al capoluogo.

“Un dato che impone una riflessione politica seria e che non può essere liquidato come una semplice questione di numeri. Ancora una volta, Siracusa viene mortificata. E la domanda è inevitabile: chi sta difendendo davvero gli interessi del capoluogo?





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Non contestiamo i finanziamenti assegnati agli altri Comuni. Rosolini, Melilli, Solarino, Sortino e tutti gli altri centri della provincia hanno pieno diritto di ottenere risorse per migliorare le proprie comunità. Il problema nasce quando la città più grande, il capoluogo di provincia, il centro che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio, si ritrova con appena 100 mila euro a fronte di una distribuzione complessiva che supera i 10 milioni.





Il dato politico è sotto gli occhi di tutti: i territori che esprimono i propri rappresentanti sembrano riuscire a far valere le proprie esigenze, mentre Siracusa città appare ancora una volta incapace di ottenere l’attenzione che merita. C’è un elemento che non può essere ignorato. I deputati chiamati a rappresentare il territorio provinciale hanno riferimenti politici e territoriali che spaziano da Rosolini a Melilli, da Solarino a Sortino. Legittimamente rappresentano le rispettive comunità. Ma il capoluogo? Chi ne porta le istanze? Chi si siede ai tavoli regionali con la determinazione necessaria per rivendicare risorse, interventi e opportunità per Siracusa?





Il deputato che dovrebbe rappresentare il capoluogo, invece, in questa vicenda appare non pervenuto. E quando si tratta di difendere gli interessi della propria città, il silenzio politico pesa quanto, se non più, delle parole. Non è una battaglia contro gli altri Comuni, né una polemica contro chi è riuscito a ottenere finanziamenti. È una questione di rappresentanza, di capacità politica e, soprattutto, di appartenenza. Perché rappresentare Siracusa non significa semplicemente essere eletti in un collegio che comprende la città: significa sentire il dovere di battersi per essa, conoscerne le necessità e far valere il suo peso istituzionale.





Siracusa ha bisogno di investimenti nelle strade, nelle scuole, nei quartieri, negli impianti sportivi e negli spazi pubblici. Ha bisogno di una classe dirigente che non si limiti a commentare le decisioni prese altrove, ma che sappia anticiparle, orientarle e incidere concretamente sulle scelte della Regione. Ecco perché questa vicenda deve diventare un’occasione di consapevolezza per i cittadini. Ci avviciniamo a una nuova stagione politica e, inevitabilmente, torneremo a scegliere chi dovrà rappresentarci nelle istituzioni.





È arrivato il momento di comprendere che votare un siracusano del capoluogo può fare la differenza. Non per una questione di campanilismo, ma perché chi vive quotidianamente la città, ne conosce le criticità e ne condivide le aspirazioni dovrebbe avere un interesse diretto a difenderla. Un rappresentante legato a un altro Comune può svolgere legittimamente il proprio ruolo, ma non possiamo continuare a ignorare quanto sia importante avere qualcuno che consideri Siracusa una priorità concreta, e non soltanto una parte del proprio bacino elettorale.





Non possiamo ricordarci di essere il capoluogo soltanto nelle occasioni ufficiali, nelle celebrazioni e nei discorsi di circostanza. Dobbiamo esserlo anche quando si distribuiscono le risorse, si decidono gli investimenti e si stabiliscono le priorità. Siracusa non può essere soltanto una città da cui prendere voti. Deve essere una città da difendere, rappresentare e far crescere. Alle prossime elezioni, anche questa differenza dovrà pesare nella scelta dei cittadini”.