Scimpanzé in catene sequestrato a Siracusa, è stato trasferito al Bioparco di Roma

Liberato dai carabinieri del Nucleo Cites di Catania lo scimpanzé di tre anni e mezzo trovato in catene all’interno di un’abitazione, a Cassibile, e sequestrato nelle scorse settimane.

L’animale, detenuto illegalmente da un cittadino maltese residente a Siracusa, è stato trovato in condizioni ritenute incompatibili con la sua natura, con una grave lesione al corpo provocata dalla catena che lo immobilizzava. Secondo quanto accertato dai militari, lo scimpanzé – appartenente a una specie a rischio di estinzione e considerata pericolosa per la salute pubblica – era stato acquistato sul mercato clandestino. Dopo il sequestro, l’animale è stato affidato alle cure di veterinari specializzati e successivamente trasferito al Bioparco di Roma, dove intraprenderà un percorso di recupero.

Lo scimpanzé, secondo quanto dichiarato dall’uomo che lo deteneva, era stato portato da Malta, dove era stato acquistato sui mercati clandestini. L’animale sottoposto a sequestro per i reati di maltrattamento e detenzione illecita, trattandosi di specie tutelata e pericolosa per la sicurezza e incolumità pubblica, è stato nell’immediatezza trasportato all’Ospedale veterinario dell’Università di Messina, per le prime cure, e successivamente, con il supporto della Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri Cites di Roma, trasferito al Bioparco di Roma, struttura autorizzata alla detenzione di queste specie, presso la quale sarà possibile avviare, attraverso un equipe di etologici esperti, un percorso di recupero per consentirne, in futuro, il necessario inserimento in un gruppo sociale di con specifici. Nel corso della perquisizione, è stato inoltre rinvenuto anche un esemplare di pappagallo Ecletto (Eclectus roratus), anch’esso privo della prescritta documentazione Cites.