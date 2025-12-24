Sciolto il Consiglio comunale di Francofonte: Sajeva nominato commissario

È stato sciolto con decreto del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, il Consiglio comunale di Francofonte. Contestualmente è stato nominato commissario straordinario Angelo Sajeva, che eserciterà le funzioni dell’assemblea civica fino alla naturale scadenza dell’organo.

Alla base del provvedimento la mancata approvazione, da parte del Consiglio, della variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, nonostante le diffide e l’intervento del commissario ad acta che lo scorso 3 dicembre aveva approvato la proposta in via sostitutiva. Nel decreto, il presidente della Regione ha stigmatizzato l’inadempienza dei consiglieri comunali.

Intanto su Francofonte resta alta l’attenzione del Ministero dell’Interno: nei mesi scorsi è stata istituita una Commissione prefettizia per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nell’attività dell’amministrazione comunale. Al termine dell’istruttoria, la relazione sarà trasmessa al ministro dell’Interno, che deciderà se procedere o meno allo scioglimento del Comune.