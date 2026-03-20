Sciolto il Consiglio comunale di Priolo: arriva la nomina del commissario straordinario

Sciolto il Consiglio comunale di Priolo Gargallo. Lo ha comunicato il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, che ha firmato apposito decreto. Michele Iacono, Segretario comunale di Fascia A, è nominato Commissario Straordinario al comune di Priolo Gargallo, in sostituzione del Consiglio comunale, fino al rinnovo degli organi comunali per naturale scadenza.

“L’azione sostitutiva del commissario ad acta – si legge nel decreto del Presidente Schifani – risulta determinata dall’inadempienza del Consiglio comunale di Priolo Gargallo rispetto all’attività diffidatoria, posta in essere dallo stesso commissario, e si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale nominando, contestualmente, un Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni dell’organo disciolto”.