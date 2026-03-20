Referendum sulla riforma della giustizia: il confronto tra SI e NO

In studio: Avv. Sebastiano Grimaldi; Dott.ssa Monica Marchionni, magistrato ufficio Sorveglianza Siracusa; Dott. Salvatore Grillo, sostituto procuratore Tribunale di Siracusa; Avv. Stefano Rametta.

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Michele Iacono

Sciolto il Consiglio comunale di Priolo: arriva la nomina del commissario straordinario

Fino al rinnovo degli organi comunali per naturale scadenza

Il Comune di Priolo Gargallo

Fino al rinnovo degli organi comunali per naturale scadenza

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Sciolto il Consiglio comunale di Priolo Gargallo. Lo ha comunicato il Presidente della regione siciliana, Renato Schifani, che ha firmato apposito decreto. Michele Iacono, Segretario comunale di Fascia A, è nominato Commissario Straordinario al comune di Priolo Gargallo, in sostituzione del Consiglio comunale, fino al rinnovo degli organi comunali per naturale scadenza.

“L’azione sostitutiva del commissario ad acta – si legge nel decreto del Presidente Schifani – risulta determinata dall’inadempienza del Consiglio comunale di Priolo Gargallo rispetto all’attività diffidatoria, posta in essere dallo stesso commissario, e si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale nominando, contestualmente, un Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni dell’organo disciolto”.


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