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Video · sciopero generale

Due cortei, due percorsi diversi, lo stesso giorno di mobilitazione. Oggi, per lo sciopero internazionale studentesco, a Siracusa gli studenti sono scesi in piazza divisi. Da una parte c’era il corteo dell’Unione degli Studenti insieme alla Cgil, dall’altra quello di Opposizione Studentesca d’Alternativa (Osa).

Osa ha manifestato contro la guerra, il riarmo e l’ipotesi di ritorno della leva militare, ma anche contro i tagli all’istruzione, il carovita e il Governo Meloni. “Dopo settimane di mobilitazioni, assemblee, blocchi e proteste nelle scuole e nelle università – scrive il collettivo – siamo pronti a scendere ancora una volta in strada per riconquistarci un futuro dignitoso”

Uno dei rappresentanti ha spiegato perché Osa abbia scelto di sfilare per conto proprio, in parallelo alla manifestazione di Uds e Cgil. “Il sindacato fin qui non ha mosso un dito, mentre noi abbiamo dato vita a molte altre mobilitazioni. Oggi scende in piazza per colmare questo vuoto, ma noi non vogliamo essere strumentalizzati”

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Il corteo di Osa è partito da piazza Euripide e ha attraversato largo Gilippo, viale Diaz, il Foro Siracusano e corso Umberto I. Poi ha superato il ponte Umbertino ed è entrato in Ortigia, passando per via dei Mille, via Chindemi e corso Matteotti, fino a piazza Archimede.

Il corteo di Uds e Cgil, invece, è partito da piazzale Marconi. Ha percorso via Catania, largo Calipari, corso Gelone, viale Teracati, viale Santa Panagia, viale Tica e viale Zecchino, poi piazza Giovanni XXIII e via Laurana, fino a largo Ettore Di Giovanni.