Sciopero autotrasporto, CNA FITA Siracusa: “Scegliamo il dialogo, non il blocco”

Attualità · CNA FITA

CNA FITA Siracusa non aderirà allo sciopero proclamato a partire da venerdì 16 ottobre. L’associazione accoglie con favore la decisione di Confindustria Catania di non prendervi parte. Chiede inoltre alle Prefetture di garantire la viabilità e il diritto all’esercizio d’impresa a chi sarà in viaggio durante le giornate di agitazione.

L’associazione di categoria degli autotrasportatori ha sempre condiviso le ragioni della protesta e rispettato i diversi soggetti che la promuovono. Ritiene però che un fermo, in questa fase, finirebbe per aggravare le difficoltà di un’economia già sotto pressione, a partire dalle imprese e dalle famiglie del territorio.

Per questo CNA FITA Siracusa rivolge una richiesta precisa alle Prefetture: assicurare la libera circolazione e la piena operatività di chi continuerà a lavorare. L’impegno dell’associazione resta concentrato su un’azione istituzionale nei confronti del Governo regionale e di quello nazionale, per ottenere correttivi concreti a sostegno degli autotrasportatori e dell’intero sistema economico.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Condividiamo le ragioni che hanno portato alla protesta e rispettiamo chi ha scelto di mobilitarsi – dichiara Rosanna Magnano, presidente di CNA Siracusa – Ma un blocco rischia di scaricare ulteriori danni su un’economia già provata e sulle famiglie del territorio. La strada è il confronto con le istituzioni, non la paralisi”

CNA FITA Siracusa conferma la propria disponibilità a un confronto tecnico con le istituzioni regionali e nazionali sulle misure da adottare per il comparto.