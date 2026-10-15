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Sciopero autotrasporto, CNA FITA Siracusa: “Scegliamo il dialogo, non il blocco”

di Oriana Gionfriddo ·
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Camion fermi

CNA FITA Siracusa non aderirà allo sciopero proclamato a partire da venerdì 16 ottobre. L’associazione accoglie con favore la decisione di Confindustria Catania di non prendervi parte. Chiede inoltre alle Prefetture di garantire la viabilità e il diritto all’esercizio d’impresa a chi sarà in viaggio durante le giornate di agitazione.

L’associazione di categoria degli autotrasportatori ha sempre condiviso le ragioni della protesta e rispettato i diversi soggetti che la promuovono. Ritiene però che un fermo, in questa fase, finirebbe per aggravare le difficoltà di un’economia già sotto pressione, a partire dalle imprese e dalle famiglie del territorio.

Per questo CNA FITA Siracusa rivolge una richiesta precisa alle Prefetture: assicurare la libera circolazione e la piena operatività di chi continuerà a lavorare. L’impegno dell’associazione resta concentrato su un’azione istituzionale nei confronti del Governo regionale e di quello nazionale, per ottenere correttivi concreti a sostegno degli autotrasportatori e dell’intero sistema economico.

“Condividiamo le ragioni che hanno portato alla protesta e rispettiamo chi ha scelto di mobilitarsi – dichiara Rosanna Magnano, presidente di CNA Siracusa – Ma un blocco rischia di scaricare ulteriori danni su un’economia già provata e sulle famiglie del territorio. La strada è il confronto con le istituzioni, non la paralisi”

CNA FITA Siracusa conferma la propria disponibilità a un confronto tecnico con le istituzioni regionali e nazionali sulle misure da adottare per il comparto.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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