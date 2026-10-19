Sciopero degli autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati di Siracusa

Attualità · la protesta

Scaffali vuoti, banchi frigo sguarniti e interi spazi dei supermercati rimasti senza prodotti. Anche a Siracusa, come nel resto della Sicilia, si fanno sentire le conseguenze dello sciopero degli autotrasportatori, giunto oggi al quarto giorno. A scarseggiare non sono soltanto frutta e verdura, ma anche carne, salumi, pasta e altri prodotti alimentari. Una situazione che comincia a diventare evidente tra le corsie di diversi punti vendita, dove i normali rifornimenti risultano rallentati e le scorte disponibili non sempre riescono a soddisfare la domanda. Alle difficoltà della distribuzione, con diversi supermercati che stanno facendo i conti con consegne ridotte o ritardate, si aggiunge la corsa agli acquisti di numerosi cittadini, preoccupati che il protrarsi della protesta possa rendere ancora più complicato trovare i prodotti di uso quotidiano.

Il fermo degli autotrasportatori siciliani è iniziato venerdì 16 ottobre, su iniziativa del Comitato trasportatori siciliani, per protestare contro l’aumento dei costi del carburante e le difficoltà economiche del settore. Tra le richieste avanzate al Governo figurano interventi sul caro gasolio, sui costi dei collegamenti marittimi e lo sblocco degli incentivi Sea Modal Shift. La mobilitazione prevede lo stop dei mezzi delle aziende aderenti, con ripercussioni sulla movimentazione delle merci nei porti e sulla catena dei rifornimenti. Gli organizzatori hanno precisato che non vengono imposti blocchi stradali e che le imprese intenzionate a effettuare le consegne, in particolare quelle di prodotti ortofrutticoli, possono continuare a operare.

La situazione resta legata all’evoluzione della vertenza. Il fermo è stato proclamato fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre, ma gli autotrasportatori non escludono di proseguire la mobilitazione in assenza di risposte soddisfacenti. Per domani è atteso un confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dal quale potrebbe arrivare una svolta. Nel frattempo, a Siracusa, le conseguenze dello sciopero sono già visibili sugli scaffali dei supermercati, mentre cresce l’incertezza sui tempi necessari per il ritorno alla regolarità delle forniture.